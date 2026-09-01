Современная замена устаревшим Ан-24: Ил-114-300 получил уникальную систему навигации без спутников

Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 стал единственным воздушным судном в своем классе, оснащенным сразу тремя лазерными инерциальными навигационными системами. Об этом сообщили в Минпромторге. Такая система позволяет безопасно эксплуатировать самолет при отсутствии спутникового сигнала и в регионах со слабо развитой радионавигационной инфраструктурой. Это особенно актуально для удаленных территорий, где предполагается использовать Ил-114-300.

В Минпромторге также отметили полностью российский интерьер пассажирского салона, при создании которого используются новые отечественные материалы. Цифровой пилотажно-навигационный комплекс Ил-114-300, по утверждению ведомства, по своим возможностям сопоставим с авионикой современных магистральных самолетов.

Первые Ил-114-300 для авиакомпаний Дальнего Востока планируется поставить в 2028 году. Источники льготного финансирования первой партии уже определены, в ближайшее время ожидается заключение твердых контрактов.

Ил-114-300 сертифицировали 5 июня 2026 года. Самолет рассматривается в качестве одной из основных замен устаревающим Ан-24 на региональных маршрутах. Первые три серийные машины планируется передать Второму Архангельскому объединенному авиаотряду на условиях льготного лизинга.