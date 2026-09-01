Япония пересматривает школьную программу и делает ИИ-грамотность обязательной

Япония представила проект пересмотра национального курса обучения, в котором грамотность в области искусственного интеллекта становится обязательной частью школьного образования — с начальной школы. Министерство образования опубликовало документ 31 августа: национальные стандарты пересматриваются раз в 10 лет и задают единую учебную базу для всех школ страны.

В средней школе вводится новый предмет — временно названный «Информационные и компьютерные технологии». В начальных классах посвящённая информационным технологиям часть появляется внутри курса «Интегрированные уроки».

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Школы получат право сократить ежегодное количество часов по отдельным предметам до 15% и направить освободившееся время на индивидуальную поддержку учеников, исследовательскую работу учителей и повышение их квалификации.

В основе программы — формирование навыков критической оценки информации, понимания влияния ИИ на мышление и принятие решений. Министерство указывает на дезинформацию в соцсетях, алгоритмические предубеждения и воздействие генеративных систем на когнитивные процессы как ключевые риски.

Ещё в мае министерство вынесло предварительный вариант изменений для уроков нравственности — ответственность, онлайн-травля и этичное использование ИИ при выполнении домашних заданий и творческих работ. Теперь ИИ-грамотность выходит на системный уровень и охватывает все ступени обучения.

Новые стандарты вступят в силу с 2030 года. Министерство также рассматривает регулярное обновление дополнительных материалов в рамках четырёхлетнего цикла пересмотра учебников, учитывая скорость развития ИИ.