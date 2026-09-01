«Предъявите ваш QR-код»: водительские права и СТС можно будет предъявлять в электронном виде через Max

Изменения уже внесены в Правила дорожного движения, функция будет реализована в ближайшие месяцы

Российские водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. Вместо бумажных документов достаточно будет показать QR-код в мессенджере Max — соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения постановлением правительства №1088.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Цифровые права и СТС получат такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги. При этом полностью отказываться от физических документов не придется: электронный формат станет добровольной альтернативой.

По данным Минцифры, возможность предъявления документов через Max появится в ближайшие месяцы. Для этого водительские права и СТС должны быть доступны в приложении «Госуслуги Авто», откуда они будут подтягиваться в цифровом формате.

«Госуслуги Авто» уже позволяет оформлять ДТП онлайн, подавать заявления на выплаты по ОСАГО и связываться с другими автовладельцами. На конец января 2026 года приложением пользовались около 20 млн человек.

После запуска функции при проверке документов водитель сможет просто открыть QR-код в Max и предъявить его инспектору ГИБДД. Бумажные права и СТС при этом останутся действительными и продолжат использоваться наравне с цифровыми.