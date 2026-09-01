Топовый ноутбук Samsung теперь стоит от 800 долларов. Компания выпустила доступную версию Galaxy Book6

Компания Samsung выпустила новую версию своего 14-дюймового ноутбука Galaxy Book6, которая стоит 800 долларов. Точнее, от 800 долларов, так как доступно несколько конфигураций.

В отличие от представленных ранее в этом году старших моделей, эти младшие опираются на процессоры Core Series 3, а не Core Ultra Series 3, то есть в основе лежат Wildcat Lake. Они обеспечивают заметно меньший уровень производительности, зато автономность выше. В данном случае компания говорит о 25 часах работы.

В базе лишь 8 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 256 ГБ, хотя есть и модификации помощнее. Также стоит отметить, что бюджетные версии оснащены экранами IPS с разрешением 1080р.

Ноутбук весит всего 1,35 кг, характеризуется толщиной 15,7 мм, имеет второй слот для накопителя. Батарея ёмкостью 61,2 Втч, как мы уже говорили, должна обеспечивать до 25 часов работы, а быстрая зарядка позволит восполнить ёмкость на треть за полчаса.