Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra получили новое обновление

Samsung начала распространять августовское обновление безопасности 2026 года для экс-флагманов серии Galaxy S22. Апдейт устраняет 56 проблем безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях One UI и Android.

Первыми обновление начали получать владельцы Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие дни Samsung расширит распространение прошивки на другие страны.

Новых функций обновление не приносит — оно сосредоточено на безопасности устройств.

Серия Galaxy S22, представленная в 2022 году, уже находится на завершающем этапе программной поддержки. Samsung перевела эти модели на ежеквартальный график обновлений безопасности, поэтому новые патчи для них теперь выходят примерно раз в три месяца. Крупные обновления ОС для Galaxy S22 больше не предусмотрены.

Также сегодня Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9 для линейки Galaxy S25, а Galaxy A54, A55 и A56 получили августовский патч.