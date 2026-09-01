Samsung Galaxy A54, A55 и A56 получили важное обновление безопасности

С заметной задержкой Samsung начала распространять августовское обновление безопасности 2026 года для популярных среднеуровневых смартфонов — Galaxy A54, Galaxy A55 и Galaxy A56. Первым регионом, где стал доступен апдейт, стала Южная Корея. В ближайшее время распространение ПО расширится на другие страны.

Обновление устраняет 56 проблем безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях программного обеспечения — One UI и Android. Прошивка для Galaxy A54 обозначена номером A546SKSSJFZH3, для Galaxy A55 — A556SKSSADZH3, для Galaxy A56 — A566SKSS9CZH9. Новых пользовательских функций апдейт не содержит.

Следующим крупным обновлением для этих смартфонов должна стать One UI 9.0 на базе Android 17. Ранее Samsung также выпустила августовский патч безопасности для более нового Galaxy A57.

Также сегодня Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9 для линейки Galaxy S25.