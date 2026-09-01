В России запустили производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу: 147 л.с., 92-й бензин, улучшенный антикор и обогрев задних сидений

В старших комплектациях — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе

Холдинг «АГР» начал выпуск среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 на автомобильном заводе в Калуге — там, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda.

Производство организовано по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой. Кузова дополнительно адаптируют к российским условиям: скрытые полости обрабатывают воском, предусмотрены дополнительные антикоррозийные, антигравийные и шумоизоляционные покрытия. Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет с дистанционным запуском двигателя и обогревом передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Tenet Plus L6 относится к сегменту C+. Его длина составляет 4554 мм, ширина — 1852 мм, высота — 1681 мм, колесная база — 2700 мм, дорожный просвет — 187 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа PMA.

Кроссовер получил цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма и медиасистему с экраном диагональю 13,2 дюйма. В зависимости от комплектации доступны Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, панорамная крыша и аудиосистема Sony с восемью динамиками. В оснащение входят семь подушек безопасности. В старших комплектациях предусмотрены система кругового обзора 540°, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе.

Tenet Plus L6 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 225 Н·м. Двигатель рассчитан на бензин АИ-92 и работает с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передний.

Стоимость и сроки начала продаж Tenet Plus L6 пока не названы.