ChatGPT за 200 дней набрал на рекламе $1 млрд и попал под закон ЕС

31 августа OpenAI объявила, что рекламная платформа ChatGPT Ads заработала $1 млрд годового темпа выручки менее чем за 200 дней после запуска. Параллельно компания открыла самообслуживание Ads Manager для рекламодателей в Индии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, выйдя на более чем 40 стран.

$1 млрд — это не фактическая выручка за год, а годовой темп генерации рекламных доходов, или run-rate: скорость, с которой платформа сейчас работает. Платформой уже пользуются десятки тысяч рекламодателей, и малый и средний бизнес составил заметную долю от их числа.

В тот же день произошло второе событие. Европейская комиссия классифицировала ChatGPT как «очень большую онлайн-поисковую систему» по цифровому акту ЕС — на основании 159,1 миллиона объявленных средних ежемесячных пользователей в регионе при пороге в 45 миллионов. У OpenAI 4 месяца на выполнение требований этой категории.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Классификация меняет правила ведения рекламы. По закону о цифровых сервисах ЕС классифицированные платформы обязаны вести публичный репозиторий рекламы с историей за год: содержание размещения, кто заплатил, период, параметры таргетинга и охват.

При этом самая строгая статья того же закона — запрет на рекламу с профилированием по чувствительным данным — написана для провайдеров онлайн-платформ, а ChatGPT попал в категорию поисковых систем. Публично вопрос о том, как широко этот запрет распространяется на чат-бота, не решён.

Ситуация получается нестандартная: люди делятся с чат-ботом тем, что не решились бы печатать в поисковую строку, а правило, защищающее эти данные, формально направлено не на ту категорию продуктов. OpenAI говорит, что система может учитывать более широкий опыт пользователя в зависимости от страны и настроек.