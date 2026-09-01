Toyota обновила свой самый маленький минивэн: Toyota Roomy за 11,5 тыс. долларов получил улучшенное оснащение, полный привод — за доплату

Toyota и Daihatsu представили в Японии обновленные компактвэны Roomy и Thor. Родственные модели получили расширенное оснащение и более современный комплекс систем безопасности.

Toyota Roomy и Daihatsu Thor длиной всего 3,7 метра занимают нишу между японскими кей-карами и более крупными компактвэнами. Машины нынешнего поколения выпускаются с 2016 года, в 2020 году они пережили первый рестайлинг. Сейчас пришло время второго. В рамках обновления 2026 года производители не стали менять кузов — всё ограничилось новыми вариантами окраски, в том числе двухцветными с черными крышей и стойками.

Интерьер также сохранил прежнюю архитектуру и двухрядный салон с трансформируемыми сиденьями, которые можно раскладывать в спальные места. Между аналоговыми приборами появился новый цифровой дисплей.

Заметно расширено базовое оснащение. Начальные версии получили регулируемое по высоте водительское кресло, центральный подлокотник, задние датчики парковки, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также шторки безопасности для обоих рядов.

Главным изменением стала модернизация комплекса Smart Assist. Система теперь умеет обнаруживать велосипедистов, пересекающих траекторию автомобиля, лучше распознает встречные машины и пешеходов при поворотах на перекрестках. Также повышена точность работы адаптивного круиз-контроля и расширен диапазон работы системы обнаружения пешеходов.

Силовые установки остались прежними. На выбор предлагается трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 литра мощностью 68 л.с. либо его турбированная версия мощностью 97 л.с. Оба сочетаются с вариатором, привод может быть как передним, так и полным.

Обновленный Toyota Roomy уже продается в Японии по цене от 1 830 400 иен (около $11,5 тыс.). Полноприводный Roomy Custom G стоит 2 346 300 иен (около $14,7 тыс.). Цены соплатформенного Daihatsu Thor аналогичны.