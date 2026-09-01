Apple теряет ещё одного топ-менеджера: Фил Шиллер — создатель App Store — отходит от управления

В один день с Тимом Куком

Apple теряет топ-менеджеров: с сегодняшнего дня Тим Кук сложил полномочия главы компании, его место занял Джон Тернус. Об этом Apple сообщила официально. А вот никаких официальных заявлений о том, что от своих полномочий отказался Фил Шиллер, не было. А между тем Фил Шиллер — один из самых известных руководителей Apple эпохи Стива Джобса и Тима Кука. Он больше не будет руководить App Store и командой, отвечающей за презентации и другие мероприятия Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

66-летний Шиллер сохранит должность Apple Fellow и продолжит работать над отдельными проектами, детали которых компания не раскрывает. При этом внутри Apple его уход от оперативного управления воспринимают как еще один шаг к окончательной пенсии.

Шиллер проработал в Apple десятилетия и принимал участие в запуске iPhone, iPad, iPod и множества моделей Mac. Вместе со Стивом Джобсом он также участвовал в создании App Store. До 2020 года Шиллер занимал пост старшего вице-президента Apple по маркетингу, а после ухода с этой должности сосредоточился на App Store и корпоративных мероприятиях.

Теперь App Store перейдет под контроль главы сервисного подразделения Apple Эдди Кью. Операционным управлением App Store займется Карсон Оливер, который будет напрямую подчиняться Кью. В его зону ответственности также войдут сторонние магазины приложений и Apple Arcade.

Работа Шиллера с App Store была гораздо шире его формального руководства площадкой. Он участвовал в принятии решений по спорным приложениям, взаимодействовал с разработчиками и занимался изменением правил и комиссий магазина на фоне новых законов и судебных разбирательств. Среди наиболее громких конфликтов был многолетний спор Apple с Epic Games.

Руководство командой, отвечающей за презентации и мероприятия Apple, Шиллер также передает другому человеку. Его место займет Нола Вайнштейн, которая с 2023 года была заместителем Шиллера.