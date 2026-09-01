Dyson представила очень умную зубную щетку за $500 с камерой, ИИ и встроенным ирригатором

Dyson вышла на рынок электрических зубных щеток с необычной моделью CameraJet, которая одновременно работает и как зубная щетка, и как ирригатор. Встроенная камера и система машинного обучения в реальном времени определяют промежутки между зубами, после чего устройство автоматически направляет туда струю жидкости.

Под головкой щетки установлена макрокамера разрешением 0,1 Мп. Система Gap Optical Targeting анализирует 28 изображений в секунду и распознает межзубные промежутки с задержкой менее 100 мс. Для обучения алгоритма использовали 470 тыс. стоматологических изображений.

Камера также может показывать труднодоступные участки полости рта в приложении MyDyson. Dyson утверждает, что полученные изображения не сохраняются ни в самой щетке, ни в облаке.

Вокруг головки расположен резервуар для жидкости объемом 12,5 мл. Встроенный насос способен подавать ее независимо от положения устройства. Вместо обычной тонкой струи CameraJet формирует конусообразный поток, который охватывает большую площадь и, по заявлению компании, позволяет обходиться меньшим давлением.

Для чистки используется головка с двумя типами щетинок разной жесткости и системой звуковых колебаний. Щетка предупреждает о слишком сильном нажатии, а встроенная RFID-метка отслеживает количество чисток и напоминает о необходимости заменить насадку.

CameraJet комплектуется док-станцией, которая за три секунды заполняет резервуар и одновременно заряжает устройство. Через приложение можно менять интенсивность чистки и режим работы ирригатора, а также получать рекомендации по уходу за зубами.

Dyson CameraJet уже продается — устройство представлено в голубом и розовом цветах, цена — $500. В комплект входят док-станция, зарядный кабель, две сменные насадки и дорожный футляр.