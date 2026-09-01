CXMT обогнала Tencent и стала самой дорогой компанией Китая — а теперь судится с Пентагоном

Крупнейший в стране производитель памяти требует убрать его из списка военных компаний, хотя продажи это не ограничивает

Китайская CXMT подала в суд на Минобороны США, требуя убрать её из списка военных компаний КНР. Производитель памяти заявляет, что не имеет отношения к военным и делает только гражданские чипы. Статус в списке не блокирует коммерческие продажи, но воспринимается как подготовка к включению в Entity List — настоящий торговый запрет.

Парадокс в том, что репутационный ущерб не помешал CXMT стать самой дорогой публичной компанией Китая. При листинге в июле акции взлетели на 471%. Через 17 дней капитализация превысила Tencent — примерно 3,54 трлн юаней (около $490 млрд) .

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Рост совпал с дефицитом памяти. Цены на DRAM выросли в 4 раза за три квартала, пока Samsung, SK hynix и Micron переключались на дата-центры. Apple уже тестирует чипы CXMT для устройств, продаваемых в Китае.

Для Европы вопрос стоит иначе. Там не производится DRAM вообще — каждая микросхема импортируется. При этом американские ограничения распространяются на европейские цепочки поставок, а европейского аналога списка Пентагона нет.