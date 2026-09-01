Китайский суд заморозил активы Nexperia — крупного мирового поставщика автомобильных чипов — на четыре года

Суд в Китае заморозил активы нидерландского производителя полупроводников Nexperia и его подразделения по выпуску оборудования на сумму около $300 млн. Об этом сообщает Reuters. Обеспечительные меры были приняты по иску китайской Wingtech Technology — владельца Nexperia, который в результате вмешательства властей Нидерландов фактически потерял контроль над компанией.

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Под ограничения попали доли Nexperia в четырех предприятиях в Китае, включая полупроводниковые производства в Уси и Шанхае, а также завод по выпуску оборудования в Уси. Активы были заморожены с 20 по 25 августа, а срок действия обеспечительных мер установлен до августа 2029 года.

Конфликт вокруг Nexperia обострился в 2025 году, когда власти Нидерландов вмешались в управление компанией из-за опасений, что технологии, денежные средства и производственные активы могут быть выведены за пределы страны. Позднее нидерландский суд отстранил генерального директора Nexperia, а права голоса, связанные с долей Wingtech, передал под независимое управление.

Пекин ответил экспортными ограничениями в отношении китайских подразделений Nexperia. Они привели к перебоям с поставками полупроводников, в том числе для автомобильной промышленности. После переговоров между Китаем и Нидерландами поставки удалось частично восстановить, однако Wingtech не получила обратно контроль над голосующими акциями.

В мае Wingtech подала в Китае иск против Nexperia и трех руководителей компании, потребовав 8 млрд юаней компенсации. Китайская сторона утверждает, что ответчики реализовали дискриминационные ограничения, введенные Нидерландами. Рассмотрение дела по существу пока не началось.

В Nexperia заявили, что заморозка активов не влияет на повседневную деятельность компании, ее управление и непрерывность бизнеса.

Решение китайского суда усиливает позиции Wingtech в продолжающемся споре за контроль над Nexperia. Компания остается крупным поставщиком полупроводников для автомобильной и потребительской электроники, поэтому дальнейшая эскалация конфликта может иметь последствия для глобальных цепочек поставок.