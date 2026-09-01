Рекордное финансирование ИИ-инфраструктуры — IREN привлекла $2,4 млрд на Nvidia Blackwell Ultra

Инфраструктурный фонд Blue Owl выделил крупнейшую на рынке сумму на закупку GPU нового поколения для дата-центра в Канаде

Американский инфраструктурный фонд Blue Owl привлёк $2,4 млрд на покупку у Nvidia GPU для компании IREN. Это крупнейшая сделка по финансированию ИИ-оборудования на сегодня.

Деньги пойдут на GPU-ускорители Blackwell Ultra для дата-центра IREN в Британской Колумбии. Структура необычная: $1,2 млрд кредита и $1,2 млрд облигаций, но оплата частями — каждый транш привязан к поставке и вводу в эксплуатацию.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Вице-президент Nvidia Нико Капрез назвал сделку доказательством того, что ИИ-оборудование можно финансировать в промышленных масштабах. По его словам, CUDA-совместимые GPU — ликвидный актив, который окупается даже при смене заказчика.

Blue Owl описывает IREN как компанию с глобальным портфелем проектов дата-центров совокупной мощностью свыше 5 ГВт.