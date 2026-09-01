NASA пересматривает правила защиты Марса от земных бактерий — впервые за 60 лет

NASA создало рабочую группу M-FORCE для пересмотра протоколов планетарной защиты — правил, не дающих земным организмам попасть на Марс. Группа из внешних экспертов за 3 месяца проанализирует риски будущих орбитальных и посадочных миссий.

Текущие расчёты опираются на данные миссий Viking 1970-х годов. С тех пор накопились 60 лет наблюдений за марсианской атмосферой и поверхностью. Методы тоже изменились — NASA переходит к вероятностному подходу.

Источник изображения: NASA

Группа оценит эффективность существующих практик очистки аппаратов перед запуском и пересмотрит пороговые значения вероятности заражения. В команде ждут экспертов из академических кругов, промышленности и научных лабораторий — с гонораром за участие.

Итогом станет подробный отчёт с обновлёнными параметрами и рекомендациями для руководства NASA. Результат опубликуют открыто — он ляжет в основу будущих стандартов планетарной защиты.