Представлен Lexus NX 2027: совершенно новый интерьер как у нового Lexus ES и улучшенные гибридные системы

Lexus представил обновленную версию кроссовера NX. Автомобиль не сильно изменился внешне, но получил совершенно новый интерьер и модернизированные гибридные силовые установки.

Кроссовер получил новую графику фар, переработанную решетку радиатора и другой бампер. Также кроссовер получил новые варианты колесных дисков, а количество хромированных деталей сократили. Сзади изменились фонари с L-образной световой подписью и появился подсвечиваемый логотип Lexus.

Главные перемены — в салоне. Интерьер выполнен в стилистике нового Lexus ES: появилась полностью новая передняя панель, отдельно установленный 14-дюймовый экран в составе медиасистемы Lexus Connect и цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма. Центральную консоль переработали. Интересно, что часть физических клавиш получила тактильную обратную связь.

В дорогих комплектациях появится система Lexus Sensory Concierge. Она объединяет управление атмосферной подсветкой, климат-контролем, подогревом сидений, оформлением экранов и ароматизацией салона. Кроме того, покупателям предложат новые варианты отделки — в том числе материал Forged Bamboo, который на 55% состоит из биоматериалов.

Обновленный NX по-прежнему базируется на платформе TNGA-K, однако инженеры увеличили жесткость кузова, перенастроили подвеску и улучшили шумоизоляцию. Главное техническое новшество — под капотом: обычный гибрид и подключаемый гибрид перевели на гибридную систему Lexus шестого поколения. Точные характеристики компания пока не раскрывает, но обещана более высокая эффективность.

Продажи обновленного Lexus NX на мировых рынках стартуют ближе к концу 2026 года. В Европе модель появится весной 2027 года. Цены объявят позже.

С момента выхода первого поколения в 2014 году Lexus продал около 1,9 млн экземпляров NX. На данный момент это вторая по популярности модель бренда после кроссовера RX. Lexus NX конкурирует с BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60.