Турция стала 71-м участником соглашений Artemis Accords

Анкара подписала соглашение NASA о Луне и Марсе — через год после отправки первого космонавта

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр (Mehmet Fatih Kacir) подписал в штаб-квартире NASA соглашение Artemis Accords. Страна стала 71-м участником международной программы освоения Луны и Марса.

Соглашение устанавливает принципы космического сотрудничества: прозрачность, обмен научными данными, помощь экипажам в аварийных ситуациях и защиту исторических космических объектов.

Программу в 2020 году запустили NASA, Госдепартамент США и семь стран-основателей. Церемонию провёл глава NASA Джаред Исаакман.

Источник изображения: NASA

Подписание совпало с ускорением турецкой космической программы. В 2024 году Турция отправила первого гражданина в космос — Альпер Гезеравичи (Alper Gezeravci) провёл научные эксперименты на МКС. Исследователь Тува Атасевер (Tuva Atasever) позже летал на суборбитальном аппарате Virgin Galactic.

Сейчас Турецкое космическое агентство готовит первую национальную лунную миссию — аппарат AYAP-1. Страна готовится к лунным миссиям.

Международный астронавтический конгресс в Анталье пройдёт в октябре.