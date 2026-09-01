Первый в мире стандарт для шагающих роботов: теперь их будут проверять не только на скорость
Новый международный стандарт заставит роботов доказывать свою эффективность на лестницах, склонах и препятствиях
Китайские специалисты разработали и официально опубликовали первый в мире международный стандарт для оценки шагающих роботов. Документ «Роботы — технические характеристики и методы испытаний сервисных роботов. Часть 5: Движение шагающих роботов» вводит единую систему проверки возможностей человекоподобных роботов и роботов-собак.
До появления стандарта не существовало общих международных критериев, позволяющих объективно сравнивать устойчивость, способность преодолевать препятствия и эффективность таких машин. Теперь испытания должны быть максимально приближены к реальной эксплуатации.
Роботов будут проверять не только на ровной поверхности, но и на лестницах, склонах и различных препятствиях. При этом оцениваться будет не просто факт способности двигаться, а качество передвижения в разных условиях.
Изменится и сам подход к оценке производительности. Одной скорости недостаточно — робот должен эффективно выполнять поставленные задачи. Для этого учитываются способность воспринимать окружающую обстановку, понимать задачи, взаимодействовать с людьми и объектами, а также самостоятельно принимать решения.
Такая система особенно важна по мере распространения шагающих роботов в инспекциях, логистике, развлечениях, поисково-спасательных операциях и других сферах.
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