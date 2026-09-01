Samsung выпустила One UI 9 для Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 FE, но пока это бета-версия

Samsung запустила распространение первой бета-версии One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Galaxy S25. Тестовое обновление стало доступно пользователям в отдельных странах.

Присоединиться к программе могут владельцы Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Зарегистрироваться для участия в бета-тестировании можно через приложение Samsung Members, после чего обновление появится в разделе «Настройки» — «Обновление ПО». Пока неясно, получит ли доступ к бете Galaxy S25 Edge.

Android 17 станет уже вторым крупным обновлением операционной системы для Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra. Для более позднего Galaxy S25 FE это будет первый масштабный апдейт Android.

Ранее тестировать One UI 9 могли пользователи флагманской серии Galaxy S26. Теперь Samsung расширяет программу.