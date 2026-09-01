Без зависимости от западных сертификатов: в России создают собственную систему подписи ПО

Минцифры разработало проект правил выдачи российских сертификатов для подписи программного кода. Они позволят операционной системе подтверждать издателя приложения и проверять, не изменялся ли его код после выпуска. Главная цель инициативы — снизить зависимость отечественного ПО от зарубежных удостоверяющих центров.

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Цифровой сертификат служит своеобразным паспортом программы. По нему система определяет, кто выпустил приложение, а при отсутствии подписи или использовании неизвестного сертификата сможет предупредить пользователя о возможном риске.

Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), который подведомствен Минцифры, уже выпускает российские сертификаты для сайтов и веб-сервисов. После того как иностранные удостоверяющие центры начали отзывать сертификаты российских компаний, эта инфраструктура стала особенно востребованной. Теперь аналогичный механизм планируют официально распространить и на программное обеспечение.

Проект предусматривает 11 профилей сертификатов для сайтов, программного кода и корпоративных информационных систем. Ввести новые правила планируется с 1 марта 2027 года.

Национальные сертификаты будут полноценно работать внутри России. Microsoft, Apple и Google не считают НУЦ доверенным центром по умолчанию, поэтому национальная подпись не поможет разработчикам под санкциями публиковать приложения в App Store или Google Play.

Обязательной для всего российского ПО новая подпись пока не станет. Однако действующее законодательство позволяет правительству ввести такое требование для отдельных категорий программ, прежде всего в сфере госзакупок и объектов критической информационной инфраструктуры.

Параллельно крупнейшие российские ИТ-компании, включая «Астру», «СберТех», «Базальт СПО», «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Лабораторию Касперского», развивают собственный Отраслевой технологический удостоверяющий центр. Тем не менее право выпускать национальные сертификаты закон закрепляет именно за государственным НУЦ.