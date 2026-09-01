Vivo X500 Pro Max получит камеру с OIS уровня карданного подвеса и самый крупный сенсор среди перископов

Смартфон с тройной камерой сделает ставку на беспрецедентную стабилизацию и телеобъектив с сенсором рекордного для перископных камер размера

По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, старшая версия серии Vivo X500, которая, предположительно, называется Vivo X500 Pro Max, получит тройную основную камеру с серьёзным упором на возможности съёмки.

Главная камера якобы получит стабилизацию уровня карданного подвеса (гимбал, стедикам). Такая система должна значительно эффективнее компенсировать движения смартфона и помогать получать более резкие фотографии и плавное видео даже при съёмке в движении.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Не менее интересным обещает стать перископный телеобъектив. По словам инсайдера, он получит сенсор самого большого размера среди перископных камер.

Ранее Vivo раскрыла одну из главных особенностей камеры серии X500. По словам представителя компании Хань Босяо, X500 Pro станет первым смартфоном с возможностью записи видео в 4K при 240, 480 или 960 кадрах в секунду. Основой системы выступит основная камера Zeiss Ultra Dynamic.

Кроме того, Vivo также подтвердила совместную разработку нового чипа с MediaTek, сделав акцент не только на производительности, но и на возможностях обработки фото и видео.