«Мобильное рабство» отменяют окончательно: межрегиональный перенос мобильных номеров заработал с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России заработал межрегиональный перенос мобильных номеров. Теперь при переезде в другой регион абонент сможет сохранить привычный номер и перейти с ним к другому оператору либо продолжить пользоваться услугами текущего, если у него есть сеть в новом регионе. Об этом сообщили в Минцифры.

Ранее услуга переноса номера (MNP) действовала только в пределах одного субъекта России. Это означало, что при переезде, например, из одного региона в другой сохранить номер при смене оператора было невозможно.

В Минцифры рассчитывают, что отмена региональных ограничений сделает услуги связи удобнее и усилит конкуренцию между операторами. В ведомстве также отмечают быстрый рост популярности MNP: за первое полугодие 2026 года россияне перенесли более 4,3 млн номеров — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го, когда показатель составлял 2,1 млн. Всего с момента запуска услуги в 2013 году было перенесено более 41 млн номеров.

Одним из операторов, объявивших о запуске межрегионального переноса, стала T2. Компания сняла региональные ограничения для абонентов других операторов: теперь перейти в T2 с сохранением номера можно, даже находясь за пределами региона, в котором первоначально была оформлена SIM-карта. Стоимость и сроки переноса при этом остаются стандартными.

Для существующих клиентов T2 появилась возможность изменить домашний регион с сохранением своего номера. Заявление необходимо подать в точке продаж оператора, процедура может занять до четырех дней.

Перед запуском межрегионального MNP T2 в течение двух месяцев тестировала новую систему и дорабатывала IT-инфраструктуру. В компании отмечают, что сохранение номера особенно важно из-за доступа к банкам, «Госуслугам», мессенджерам, социальным сетям и другим цифровым сервисам.