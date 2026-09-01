Новый космический хаб на Дальнем Востоке: Бангладеш создал прототип своей ракеты и надеется на сотрудничество с Россией
«Мы хотели бы сотрудничать на уровне университетов или хотели бы сотрудничать с любыми космическими компаниями»
Россия и Бангладеш могут создать хаб космических инноваций на Дальнем Востоке, о чем заявил председатель частной космической компании Dhumketu Exploration Technologies из Бангладеш Кази Насим Нур.
Первая [наша] миссия - подготовить простые ракеты-носители небольшого размера для запуска небольших спутников, которые были бы конкурентоспособны и коммерчески оправданы. Как я уже сказал, Россия может играть здесь свою роль. Видите ли, мы хотели бы стать своего рода катализатором для регионального взаимодействия в космической отрасли. Российский Дальний Восток мог бы помочь нам выстроить региональный хаб для таких космических инноваций.
Представитель Dhumketu Exploration Technologies подтвердил, что компания уже создала прототип такой ракеты.
Мы хотели бы сотрудничать на уровне университетов или хотели бы сотрудничать с любыми космическими компаниями типа [проекта] "Аврора" (проект ИКИ РАН и компании "Геоскан" по созданию первой в мире малой солнечной обсерватории на базе кубсатов). <...> Установление партнерских отношений с нами, с нашей частной аэрокосмической компанией, Россия могла бы получить стратегическое место в быстрорастущем регионе и выстроить мост через нас в Юго-Восточной Азии, а также разработать экономичную технологию запуска для аппаратов будущего поколения и создать проект, который будет инновационным, всеобъемлющим.
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