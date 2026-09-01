Новый космический хаб на Дальнем Востоке: Бангладеш создал прототип своей ракеты и надеется на сотрудничество с Россией

«Мы хотели бы сотрудничать на уровне университетов или хотели бы сотрудничать с любыми космическими компаниями»

Россия и Бангладеш могут создать хаб космических инноваций на Дальнем Востоке, о чем заявил председатель частной космической компании Dhumketu Exploration Technologies из Бангладеш Кази Насим Нур.

Первая [наша] миссия - подготовить простые ракеты-носители небольшого размера для запуска небольших спутников, которые были бы конкурентоспособны и коммерчески оправданы. Как я уже сказал, Россия может играть здесь свою роль. Видите ли, мы хотели бы стать своего рода катализатором для регионального взаимодействия в космической отрасли. Российский Дальний Восток мог бы помочь нам выстроить региональный хаб для таких космических инноваций. Кази Насим Нур

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Представитель Dhumketu Exploration Technologies подтвердил, что компания уже создала прототип такой ракеты.