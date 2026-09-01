Первый в истории выход Starship на орбиту и вывод спутников Starlink V3 намечен на 15 сентября

SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на использование радиочастот во время предстоящей миссии.

Из документа следуют сразу два важных вывода: запуск Starship по-прежнему ориентирован на 15 сентября, а сама миссия, судя по заявленным параметрам, должна стать полноценным орбитальным испытанием.

Главная интрига — полезная нагрузка. В рамках полета планируется вывести на низкую околоземную орбиту спутники Starlink V3. Если планы не изменятся, Starship впервые получит задачу не просто продемонстрировать работу своей системы, а реально доставить новую партию спутников на орбиту. В прошлом полете спутники вывели в космос, но они сгорели в атмосфере, так как не вышли на орбиту, но таков был план полета.

Мы уже рассказывали о планах SpaceX по выводу на орбиту спутников нового поколения Starlink V3 при помощи Starship. Компания ранее подала заявку в FCC на развёртывание группировки из 100 тысяч аппаратов, которые из-за больших размеров потребуют запусков именно на Starship, а не Falcon 9.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что уже с 2027 года испытательные старты гигантской системы смогут проходить практически каждую неделю. По его словам, SpaceX параллельно активно работает над лунной версией Starship для будущих миссий Artemis.

Ранее SpaceX провела полномасштабное огневое испытание ускорителя Super Heavy, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor.