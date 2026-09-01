Redmi 17 с батареей 7500 мА·ч вышел в России — от 18 тыс. рублей

В базовой конфигурации у него 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти

Xiaomi объявила о старте продаж в России смартфона Redmi 17. Одной из главных особенностей новинки стал аккумулятор емкостью 7500 мА·ч.

Redmi 17 получил 6,9-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Система AdaptiveSync автоматически переключается между 60, 90 и 120 Гц в зависимости от сценария использования. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпус — в соответствии со степенью IP64. По данным Xiaomi, одного заряда аккумулятора хватает на 28 часов просмотра видео, 91 час прослушивания музыки, 46 часов разговоров или 12 часов записи видео.

В основе смартфона лежит SoC MediaTek Helio G91-Ultra, программная платформа —HyperOS 3. Устройство получило двойную основную камеру с главным 50-мегапиксельным сенсором.

В России Redmi 17 предложен в трех конфигурациях: 4/128 ГБ — 18 тыс. рублей, 4/256 ГБ — от 21 тыс. рублей, а 8/256 ГБ — 25 тыс. рублей.

Покупателям с 1 по 30 сентября 2026 года предлагается расширенная двухлетняя гарантия и возможность однократного бесплатного ремонта или замены экрана в течение первых шести месяцев после покупки.