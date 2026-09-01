TP-Link представила первые в мире роутеры Wi-Fi 8: скорость до 22 Гбит/с и покрытие на 910 кв. м

Новая Mesh-система Deco 8 Ultra рассчитана более чем на 200 устройств, а TP-Link делает ставку не только на скорость, но и на стабильность связи в перегруженных сетях

TP-Link представила свои первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8 — маршрутизатор Archer 9 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra. Компания называет их первыми в мире роутерами нового стандарта. Продажи должны начаться 30 сентября.

Deco 8 Ultra работает в трёх диапазонах, включая 6 ГГц, и в американской версии обеспечивает суммарную скорость до 22 Гбит/с. Европейская модификация ограничена 19 Гбит/с. Комплект из трёх устройств способен покрыть площадь около 910 кв. м и одновременно обслуживать более 200 подключённых устройств.

Archer 9 Ultra предлагает скорость до 19 Гбит/с и оснащён сразу 18 антеннами. Зона покрытия достигает примерно 335 кв. м в США и 279 кв. м в Европе.

Однако главное новшество Wi-Fi 8 заключается не столько в увеличении скорости. В отличие от Wi-Fi 7, разработчики нового стандарта делают акцент на сверхвысокой надёжности соединения. TP-Link использует технологии StabilityEngine, динамического распределения полосы, резервных каналов и совместной работы нескольких точек доступа.

Wi-Fi 8 должен эффективнее справляться с помехами, потерями пакетов и перегрузкой при большом количестве устройств. Особенно важным считается развитие MAPC (Multiple Access Points Cooperative Operation) — технологии координации нескольких точек доступа, которая позволяет управлять ресурсами и помехами уже на уровне всей Mesh-сети.