Vivo X500 Pro замедлит время: смартфон первым предложит 4K-видео с частотой 240, 480, 960 к/с и 32-кратным замедлением

Vivo раскрыла одну из главных особенностей камеры серии X500. По словам представителя компании Хань Босяо, X500 Pro станет первым смартфоном с возможностью записи видео в 4K при 240 кадрах в секунду. Основой системы выступит основная камера Zeiss Ultra Dynamic.

По сравнению с обычной записью 4K при 30 кадрах/с камера сможет захватывать в восемь раз больше кадров. Это даст значительно больше возможностей для последующего замедления видео без потери исходной детализации.

Но Vivo пошла ещё дальше. Благодаря собственным алгоритмам интерполяции кадров смартфон сможет создавать замедленные ролики в 4K с эквивалентной частотой 480 и даже 960 кадров/с. В результате пользователи получат 16- и 32-кратное замедление. Такая технология особенно пригодится для съёмки брызг воды, лопающихся пузырей и других очень быстрых процессов.

Компания также обещает алгоритм управления скоростью видео, позволяющий создавать более выразительные переходы между обычной скоростью и замедлением. При этом основной акцент сделан на сохранении высокого качества изображения в разрешении 4K.

Отдельно Vivo подчёркивает возможности портретной видеосъёмки. Даже при сильной контровой засветке алгоритмы должны сохранять детализацию лица и естественный вид изображения.