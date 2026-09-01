Чище, чем до появления космодрома. SpaceX вывозит с пляжа у Starbase тонны мусора

SpaceX отчиталась об очередной уборке пляжа Бока-Чика рядом со своей космической базой Starbase в Техасе. Только за прошлый месяц с побережья вывезли 12,1 тонны мусора, оставленного посетителями. Среди наиболее необычных находок оказались четыре автомобильные шины и огромный бак для воды.

Компания также показала процесс уборки на видео. Специальный зелёный трактор с просеивающим оборудованием движется вдоль берега, очищая и разравнивая песок.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В Starbase подчёркивают, что регулярное обслуживание побережья необходимо не только для поддержания чистоты и безопасного доступа посетителей, но и для защиты чувствительной прибрежной экосистемы и дюн.

Представители SpaceX заявляют, что благодаря постоянной уборке участок побережья сегодня стал чище, чем до начала работы компании в этом районе.