«Текнолоджия»: после слов «в Пакистане точно нет недостатка в талантах» беспилотный автомобиль эффектно врезался в полицейскую машину

Журналист хвалил местных инженеров во время демонстрации экспериментальной машины с ИИ, но уже через несколько секунд технология решила устроить краш-тест

В Сети завирусилось видео из Пакистана, в котором журналист демонстрирует экспериментальный беспилотный электромобиль.

Представляя разработку, он с гордостью заявил: «В Пакистане точно нет недостатка в талантах». Практически сразу после этих слов машина начала двигаться по непредсказуемой траектории и врезалась в полицейский автомобиль.

Беспилотник разработали местные специалисты. Проект предусматривает оснащение импортного автомобиля технологиями автономной навигации, построения карт, распознавания объектов и компьютерного зрения.

Во время публичной демонстрации система, однако, не справилась с обычной дорожной ситуацией и допустила столкновение.