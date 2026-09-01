SpaceX готовится отправить Falcon Heavy на пенсию: Илон Маск назвал сроки перехода на Starship

Контракты на сверхтяжёлую Falcon Heavy рассчитаны до 2030 года, однако SpaceX рассчитывает постепенно перевести значительную часть будущих запусков на Starship

Илон Маск сообщил, что Falcon Heavy имеет контракты на запуски примерно до 2030 года. При этом глава SpaceX рассчитывает, что по мере готовности Starship часть этих миссий удастся перенести на новую ракету.

Falcon Heavy остаётся одной из самых мощных ракет SpaceX и продолжает использоваться для запуска особо тяжёлых и важных грузов. На этой неделе ракета совершила 13-й полет и вывела в космос новейший телескоп NASA.

Однако компания постепенно готовит смену поколений. Starship изначально создавался как многоразовая система, способная выводить на орбиту значительно больше полезной нагрузки и в перспективе взять на себя ключевые задачи SpaceX.

Ранее сообщалось, что один запуск Starship V3 должен стоить меньше, чем пуск Falcon 1, при этом чтобы вывести на орбиту столько же полезной нагрузки, сколько рассчитана доставить одна Starship V3, потребовалось бы более 200 запусков Falcon 1.