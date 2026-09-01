Samsung может отказаться от 5-кратного зума в Galaxy S27 Ultra. Компания тестирует новый модуль с 4-кратным зумом

Флагман может взамен получить более крупный сенсор и улучшенное качество съемки портретов

Мобильные телефоны

Samsung рассматривает серьезную перестановку камер в своем следующем флагмане.

По данным утечки, компания тестирует Galaxy S27 Ultra с 50-Мп телевиком с 4-кратным оптическим увеличением и сенсором размером 1/1,9 дюйма. Он заметно крупнее нынешнего 5x-модуля с сенсором 1/2,52 дюйма, поэтому потенциально способен обеспечить меньше шума и артефактов, а также более высокое качество фотографий.

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Источник изображения: OnLeaks x Android Headlines

На этом фоне особенно интересно возможное исчезновение 3x-телевика: смартфон может перейти к единственной телефотокамере с 4x-зумом. Такой вариант уже использовался Samsung — Samsung Galaxy S20 Ultra получил 48-Мп телевик с 4-кратным увеличением.

Однако окончательного решения пока нет. 

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