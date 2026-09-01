Российский «Киноспутник» с камерой сверхвысокого разрешения отправится в космос

Новый спутник сможет снимать Землю с детализацией менее 1 м

Российская компания «Спутникс» совместно с Роскосмосом готовится запустить спутник «Киноспутник» в конце ноября. Аппарат отправится на орбиту на ракете «Союз» и станет частью нового направления отечественного дистанционного зондирования Земли.

«Киноспутник» построен на базе платформы малых космических аппаратов «Паллада». На его борту установлена мультиспектральная камера сверхвысокого разрешения, способная получать изображения с пространственной детализацией менее 1 м.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В перспективе запуск нескольких подобных аппаратов позволит сформировать низкоорбитальную группировку для оперативной съёмки поверхности Земли. Такие данные могут использоваться для решения различных коммерческих и государственных задач.

В «Спутникс» отмечают, что рынок космической съёмки постепенно меняется. Компании всё чаще переходят от простой продажи спутниковых снимков к их обработке с помощью искусственного интеллекта. Заказчику предлагается уже готовая информация по интересующей его территории, а не массив необработанных изображений.