200 Мп, перископ с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельная фронталка с автофокусом — OnePlus 16 получит серьёзный апгрейд камер

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 16, который ожидается в Китае в начале октября, получит полностью обновлённую систему камер.

Главным станет 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма — причём такой модуль якобы достанется только этой модели в серии. Компанию ему составит 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и крупным сенсором Sony размером 1/1,95 дюйма. Третьей камерой станет новая 50-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Фронтальная камера также получит 50 Мп и, что особенно интересно, автофокус. Это должно повысить качество селфи и дать больше свободы при съёмке.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Но камеры — далеко не единственное преимущество OnePlus 16. Смартфону приписывают экран BOE с частотой 165 Гц, способной в некоторых играх повышаться до 185 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и огромную батарею на 9000 мА•ч. Поддерживаться будут зарядка 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков, Android 17 с ColorOS 17 и защита IP68/IP69.

Напомним, OnePlus 16 получит новое поколение экрана Oriental Screen 4.0, который будет поддерживать высокую частоту обновления 165 Гц. OnePlus 16 будет поставляться с предустановленной ColorOS 17, включающей совершенно новые системные анимации и обеспечивающей в целом более плавную работу.