Xiaomi придумала новый хит — подставку для смартфона, которая служит внешним динамиком

Xiaomi Magnetic Edition сегодня поступила в продажу в Китае по стартовой цене 149 юаней. Перед этим компактная колонка стала хитом краудфандинга: всего за первые 24 часа проект собрал сумму, более чем в 36 раз превысившую установленную цель, а светло-коричневую версию быстро раскупили.

Главная особенность устройства — конструкция «два в одном». В нижней части находится магнитное кольцо с датчиком Холла: при подключении к совместимому смартфону колонка автоматически включается, а после снятия переходит в режим ожидания. Владельцы iPhone 12 и более новых моделей могут использовать магнитное крепление напрямую, а для Android-смартфонов предусмотрено дополнительное кольцо.

Гибкая металлическая ручка сверху выполняет сразу несколько функций. Её можно использовать для переноски или подвешивания, а при установке на телефон она превращается в подставку, позволяя удобно смотреть видео как вертикально, так и горизонтально.

За звук отвечает 1,5-дюймовый широкополосный динамик мощностью 3 Вт. Поддерживаются Bluetooth 6.0, кодеки AAC и SBC, стереопара TWS и объединение до десяти колонок в одну систему. Корпус защищён по IP67, установлена RGB-подсветка, способная мигать в такт музыке.

Аккумулятор на 650 мАч обеспечивает до 4 часов работы. Для зарядки используется USB-C. Колонка доступна в тёмно-сером и светло-коричневом цветах.