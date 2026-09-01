Огромная батарея 7050 мА•ч и изогнутый AMOLED-экран на 144 Гц. Представлен смартфон Vivo T5

Новый смартфон предложит 6,83-дюймовый 1,5K-экран с яркостью 2000 нит, тонкий корпус и производительный чип MediaTek

Vivo официально анонсировала новый смартфон T5 для международного рынка. Продажи устройства в Индии стартуют 2 сентября через Flipkart. Главной особенностью модели станет сочетание крупного изогнутого AMOLED-дисплея и аккумулятора впечатляющей ёмкости.

Смартфон получил 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость достигает 2000 нит, поэтому экран должен оставаться хорошо читаемым даже при ярком освещении.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7500 Turbo. При этом Vivo удалось сохранить корпус сравнительно тонким — его толщина составляет 7,99 мм, несмотря на установку аккумулятора ёмкостью 7050 мА•ч.

Покупателям предложат две версии оформления — «Королевская бронза» и «Серебристо-зелёный».

По характеристикам Vivo T5 может оказаться близким родственником индийского iQOO Z11. Последний получил проводную зарядку мощностью 44 Вт и 32-мегапиксельную фронтальную камеру, однако полные характеристики T5 производитель пока не раскрыл.