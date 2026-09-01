Огромная батарея 7050 мА•ч и изогнутый AMOLED-экран на 144 Гц. Представлен смартфон Vivo T5

Новый смартфон предложит 6,83-дюймовый 1,5K-экран с яркостью 2000 нит, тонкий корпус и производительный чип MediaTek

Мобильные телефоны

Vivo официально анонсировала новый смартфон T5 для международного рынка. Продажи устройства в Индии стартуют 2 сентября через Flipkart. Главной особенностью модели станет сочетание крупного изогнутого AMOLED-дисплея и аккумулятора впечатляющей ёмкости.

Смартфон получил 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость достигает 2000 нит, поэтому экран должен оставаться хорошо читаемым даже при ярком освещении.

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Источник изображения: Vivo/ithome

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7500 Turbo. При этом Vivo удалось сохранить корпус сравнительно тонким — его толщина составляет 7,99 мм, несмотря на установку аккумулятора ёмкостью 7050 мА•ч.

Покупателям предложат две версии оформления — «Королевская бронза» и «Серебристо-зелёный».

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Источник изображения: Vivo/ithome

По характеристикам Vivo T5 может оказаться близким родственником индийского iQOO Z11. Последний получил проводную зарядку мощностью 44 Вт и 32-мегапиксельную фронтальную камеру, однако полные характеристики T5 производитель пока не раскрыл.

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