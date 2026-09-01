Цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Honor выросли в Китае. Компании объяснили своё решение

1 сентября в Китае произошло коллективное повышение цен на смартфоны Huawei, Xiaomi, Honor и других марок, затронувшее несколько моделей.

По сообщению китайского информационного агентства China News Network, служба поддержки клиентов Huawei ответила, что стоимость продукции увеличилась из-за корректировки рыночных цен на ключевые материалы.

Служба поддержки клиентов Xiaomi заявила, что в связи с постоянным ростом стоимости закупки основных компонентов, розничные цены на соответствующие товары были соответствующим образом скорректированы.

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Служба поддержки клиентов Honor ответила, что цены на продукцию и рекламные акции могут корректироваться в зависимости от рыночного спроса, и поэтому после всесторонней оценки цены на соответствующие товары были соответствующим образом скорректированы.

Согласно сообщению Digital Chat Station, цены на память и SoC поменялись местами, и теперь память является крупнейшим компонентом в себестоимости телефона .