Huawei Mate XT 2 получит скрытый режим экрана: со стороны люди увидят только чёрный дисплей

Huawei готовит для Mate XT 2 новую функцию приватности, которая должна защитить владельца смартфона от любопытных взглядов. Производитель называет её Privacy Display и утверждает, что это первая в индустрии аппаратная технология защиты экрана от подглядывания, предназначенная для складных смартфонов.

В специальном тизере Huawei показала работу функции на трёхскладном устройстве. После активации Privacy Display содержимое экрана практически полностью исчезает для человека, смотрящего сбоку. Компания продемонстрировала эффект, перемещая камеру по дуге в 60 градусов: при взгляде под углом дисплей становится чёрным, тогда как сам пользователь продолжает видеть информацию.

В отличие от программных решений, технология работает на аппаратном уровне. Она использует конструкцию с двумя наборами пикселей, которые позволяют дисплею работать в стандартном режиме и режиме повышенной приватности.

Впервые Huawei применила такую систему в ноутбуке MateBook Pro S. Теперь аналогичная технология должна появиться в Mate XT 2, причём именно складная конструкция делает её особенно интересной: большой экран обычно значительно упрощает просмотр информации посторонними людьми.

В перспективе Huawei может распространить Privacy Display и на флагманские смартфоны Mate 90.

Мы уже рассказывали о том, что Samsung Galaxy S26 Ultra получил функцию Privacy Display, которая скрывает содержимое экрана от посторонних глаз.