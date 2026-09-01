Оперативной памяти будет от 24 до 128 ГБ. Asus раскрыла подробности о ноутбуке ProArt P14 на чипе Nvidia RTX Spark

Компания Asus раскрыла подробности о пока ещё полноценно не представленном ноутбуке ProArt P14, основанном на чипе Nvidia RTX Spark. Это будет один из первых подобных мобильных ПК на рынке.

Новая платформа Nvidia поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти, и многие системы, информация о которых попадала в Сеть, оснащались именно таким объёмом. Но Asus прямо указывает, что как минимум этот её ноутбук будет доступен в различных конфигурациях с памятью объёмом от 24 ГБ. Учитывая цену памяти, разница в цене между версиями будет очень существенной.

Также ноутбук получит 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 х 1800 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, накопитель объёмом от 512 ГБ, а ёмкость аккумулятора составит 90 Втч. Весить новинка будет 1,48 кг.