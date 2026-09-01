Gigabyte выпустила мини-ПК на Ryzen AI: до 96 ГБ ОЗУ и возможность подключить внешнюю видеокарту

Новые Brix получили процессоры AMD с ИИ-блоком, быструю память DDR5, два SSD и USB4

Gigabyte без лишнего шума расширила линейку мини-ПК Brix двумя новыми моделями — GB-BRR7-450 и GB-BRR5-430. Компактные компьютеры построены на платформе AMD Gorgon Point и оснащены современными процессорами Ryzen AI.

Старшая модель получила Ryzen AI 7 450 и встроенную графику Radeon 860M, а младшая — Ryzen AI 5 430 с Radeon 840M. При этом оба мини-ПК позволяют подключить внешнюю видеокарту через USB4, что заметно расширяет их возможности для игр, работы с графикой и других ресурсоёмких задач.

Оперативную память можно нарастить до 96 ГБ DDR5 благодаря двум слотам SO-DIMM. Для накопителей предусмотрено два разъёма M.2 с поддержкой SSD PCIe 4.0 x4.

Набор интерфейсов включает USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и быстрый сетевой порт 2.5GbE. Беспроводное подключение представлено Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Gigabyte пока не раскрыла стоимость новинок.