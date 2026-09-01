Tesla FSD в 4 раза безопаснее людей: 100 млн км по европейским дорогам без серьёзных последствий

Tesla опубликовала данные о работе системы Full Self-Driving Supervised в Европе накануне потенциально важного голосования ЕС, которое может состояться 6 октября 2026 года. Компания открыла доступ к одному из ключевых наборов доказательств безопасности, использованных для получения разрешения в Нидерландах.

Сейчас FSD Supervised официально разрешена в пяти странах ЕС — Нидерландах, Дании, Бельгии, Эстонии и Литве. По утверждению Tesla, системой пользуются более 70 тыс. клиентов, а общий суточный пробег автомобилей с FSD превышает 1 млн км.

Tesla заявляет, что при анализе 100 млн км пробега по дорогам ЕС автомобили с FSD Supervised попадали в аварии в 4,1 раза реже по сравнению с ручным управлением. Компания подчёркивает, что все опубликованные данные относятся к периоду до апреля 2026 года и уже тогда были предоставлены всем государствам — членам ЕС.

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Tesla также обращает внимание на масштаб проблемы безопасности дорожного движения: в 2025 году в Европе зарегистрировали около 19 400 смертей на дорогах — в среднем примерно 53 человека ежедневно. По мнению компании, значительная часть таких аварий связана с человеческими ошибками и потенциально может быть предотвращена современными технологиями.

Теперь Tesla рассчитывает убедить европейских регуляторов расширить доступ к FSD Supervised на территории всего ЕС.