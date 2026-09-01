Apple создала и протестировала стилус для нового iPhone. Выйдет ли он на рынок, мы можем узнать уже 9 сентября
Окончательное решение о его запуске пока не принято
Apple уже изготовила и протестировала укороченный Apple Pencil для своего первого складного смартфона. Стилус может крепиться к корпусу магнитами и заряжаться прямо от iPhone
Apple может сделать неожиданный шаг и выпустить специальную версию Apple Pencil для складного iPhone. По данным Марка Гурмана, компания уже создала и протестировала такой аксессуар, однако окончательное решение о его запуске пока не принято.
Новый стилус будет заметно короче версии для iPad, чтобы его было удобнее использовать вместе с компактным складным смартфоном. Предполагается, что Apple Pencil сможет магнитно крепиться к боковой грани устройства, одновременно получая заряд.
В 2007 году во время презентации первого iPhone Стив Джобс высмеивал необходимость стилуса, указывая на неудобство его ношения и риск потери. Позже Apple всё же выпустила Apple Pencil для iPad Pro, уже при Тиме Куке.
Главным конкурентом Apple в этом направлении остаётся Samsung, которая много лет развивает S Pen в смартфонах Galaxy Note и Galaxy S Ultra. Стилус стал одной из ключевых особенностей крупных смартфонов Samsung.
Презентация Apple и новых iPhone ожидается 9 сентября.
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