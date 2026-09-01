Xiaomi покажет всему миру робота CyberOne и сотни других устройств. Экосистема превысила более 1,1 млрд устройств

Xiaomi впервые примет участие в выставке IFA в Берлине и готовит масштабную демонстрацию своей экосистемы. Главной звездой презентации может стать гуманоидный робот CyberOne — он впервые будет официально представлен за пределами Китая.

Президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил, что компания разместит более 380 устройств на площади свыше 3300 кв. м. Посетителям покажут не только электронику, но и автомобили SU7 Max, SU7 Ultra и концепт Vision GT.

Однако особое внимание Xiaomi намерена уделить искусственному интеллекту и робототехнике. В компании говорят об интеграции искусственного интеллекта в физический мир.

Кроме того, Xiaomi сообщила о том, что в ее экосистеме уже более 1,1 млрд устройств.

IFA 2026 пройдёт в Берлине с 4 по 8 сентября.