Xiaomi покажет всему миру робота CyberOne и сотни других устройств. Экосистема превысила более 1,1 млрд устройств
Компания впервые примет участие в IFA
Xiaomi впервые примет участие в выставке IFA в Берлине и готовит масштабную демонстрацию своей экосистемы. Главной звездой презентации может стать гуманоидный робот CyberOne — он впервые будет официально представлен за пределами Китая.
Президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил, что компания разместит более 380 устройств на площади свыше 3300 кв. м. Посетителям покажут не только электронику, но и автомобили SU7 Max, SU7 Ultra и концепт Vision GT.
Однако особое внимание Xiaomi намерена уделить искусственному интеллекту и робототехнике. В компании говорят об интеграции искусственного интеллекта в физический мир.
Кроме того, Xiaomi сообщила о том, что в ее экосистеме уже более 1,1 млрд устройств.
IFA 2026 пройдёт в Берлине с 4 по 8 сентября.
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