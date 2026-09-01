В Xiaomi 18 Pro Max впервые появится камера Lofic высокого разрешения с «характерным немецким стилем обработки изображений»

Xiaomi 18 Pro Max получит серьёзное обновление основной камеры. По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, смартфон станет первым устройством с 200-мегапиксельным основным сенсором с технологией Lofic и «характерным немецким стилем обработки изображений».

Камера также получит адаптивную обработку цветов с помощью искусственного интеллекта, которая должна лучше подходить для съёмки с последующим использованием готовых снимков без дополнительной обработки. Инсайдер отмечает, что это повысит универсальность камеры для пользователей.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Кроме того, автор утечки утверждает, что Xiaomi использует облачную большую модель ИИ Leica и собственную ИИ-модель, работающую непосредственно на устройстве.

Ожидается, что больше подробностей о Xiaomi 18 появится ближе к официальной премьере.