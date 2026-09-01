Tesla показала изнутри производство аккумуляторных элементов 4680

Giga Berlin уже выпускает собственные элементы 4680, а Tesla собирается увеличить мощность линии более чем вдвое — до 18 ГВт•ч в год

Tesla опубликовала видео с производственной линии аккумуляторных элементов 4680 на Gigafactory Berlin, показав работу команды, которая занимается штамповкой металлических корпусов для цилиндрических ячеек. Это один из ключевых этапов производства: именно корпус должен с высокой точностью удерживать электродный блок и электролит, а любые дефекты способны повлиять на последующие операции.

Производство элементов 4680 в Берлине стартовало 12 мая 2026 года. Изначально Tesla рассчитывала выйти на мощность 8 ГВт•ч в год, однако теперь планка поднята до 18 ГВт•ч. Для расширения компания направила ещё около $250 млн, увеличив совокупные инвестиции в аккумуляторную инфраструктуру предприятия примерно до $1,45 млрд.

Мощность 18 ГВт•ч теоретически позволит выпускать батареи примерно для 240 000 автомобилей с аккумулятором на 75 кВт•ч ежегодно. Локальное производство также позволит Tesla сократить зависимость от поставок элементов из-за пределов Евросоюза, снизив транспортные расходы и влияние импортных тарифов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Особый интерес представляет технология производства электродов. На предприятии применяется фирменный сухой процесс Dry Battery Electrode — как для анода, так и для катода. В отличие от традиционной технологии, он не требует энергоёмкого нанесения покрытия с использованием растворителей. По данным компании, такой подход способен сократить энергозатраты на этом этапе до 85% и уменьшить необходимую площадь производства.

Таким образом, Berlin постепенно превращается для Tesla не только в автомобильную, но и в крупную европейскую аккумуляторную площадку.