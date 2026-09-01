Nvidia и MediaTek объединяют усилия: подписано многолетнее соглашение

Nvidia и MediaTek объявили о расширении многолетнего сотрудничества и создании вычислительной платформы нового поколения, ориентированной сразу на три направления: инфраструктуру искусственного интеллекта, локальные ИИ-вычисления и автомобильную электронику.

В рамках сделки Nvidia инвестирует $3,5 млрд в MediaTek через конвертируемые облигации. Одновременно MediaTek подключится к экосистеме Nvidia NVLink Fusion, которая позволит гиперскейлерам, облачным компаниям и разработчикам ИИ создавать собственные XPU и интегрировать их в серверные стойки с высокоскоростным соединением NVLink.

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В потребительском сегменте компании продолжат совместную разработку нескольких поколений чипов RTX Spark и DGX Spark. Такие решения будут объединять графические процессоры Nvidia с энергоэффективными однокристальными системами MediaTek и предназначаться для домашних ПК, рабочих станций и систем разработки искусственного интеллекта.

Отдельным направлением станет автомобильная отрасль. Nvidia и MediaTek намерены создавать программно-определяемые автомобильные платформы с ИИ, рассчитанные на развитие концепции «физического ИИ» и всё более автономных автомобилей.