Пентагон подключил Grok к военной AI-платформе США — ИИ Илона Маска получил доступ к секретной инфраструктуре

Starshield AI's Grok for Government заработал на GenAI.mil с уровнем защиты IL5: более 1,7 млн американских военных и сотрудников ведомства уже используют платформу

Военное министерство США объявило о запуске Starshield AI's Grok for Government на государственной платформе генеративного ИИ GenAI.mil. Система получила аккредитацию для работы с контролируемой несекретной информацией (CUI) на уровне Impact Level 5, что позволяет использовать её в защищённой корпоративной среде.

Военным и сотрудникам ведомства станут доступны расширенные возможности Grok, включая глубокое логическое рассуждение, адаптивные режимы работы Auto, Fast и Expert, персонализированные рабочие пространства и многое другое.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Американское военное ведомство рассчитывает применять ИИ в самых разных задачах — от анализа рынка для специалистов по закупкам до управления цепочками поставок. По замыслу Пентагона, это должно ускорить принятие решений и повысить эффективность работы Объединённых сил.

GenAI.mil запустили девять месяцев назад, и за это время к платформе подключились более 1,7 млн уникальных пользователей из свыше 3 млн сотрудников Министерства войны. Добавление Grok должно расширить выбор передовых ИИ-инструментов и снизить зависимость ведомства от одного поставщика.