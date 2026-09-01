Apple обвинила OpenAI в уничтожении доказательств и краже секретов iPhone

Apple резко усилила давление на OpenAI в судебном споре о предполагаемой краже коммерческих секретов. В новом обращении к суду компания заявила, что разработчик ChatGPT не только затягивает предоставление доказательств, но и активно уничтожает важные материалы.

В центре дела оказался бывший инженер Apple Чан Лю, перешедший в OpenAI в январе. По данным Apple, он скачал конфиденциальную электрическую схему, связанную с разработками компании, а затем использовал её уже в работе в OpenAI. Кроме того, на выданном Apple MacBook якобы обнаружены данные о том, что Лю продолжал без разрешения получать доступ к сторонним облачным хранилищам Apple.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Особенно серьёзным обвинением стали утверждения о попытке уничтожить доказательства. По словам юристов Apple, на ноутбуке обнаружены инструкции Лю коллеге из OpenAI, касавшиеся удаления материалов. Сама компания также заявляет, что OpenAI лишь недавно передала этот компьютер, несмотря на требования предоставить доказательства.

Apple утверждает, что обнаруженные материалы подтверждают её опасения и опровергают заявления OpenAI о стандартном процессе найма сотрудников. Компания требует денежной компенсации, прекращения предполагаемого использования её коммерческих секретов и уничтожения всех принадлежащих Apple материалов.

Конфликт особенно примечателен тем, что отношения Apple и OpenAI ещё недавно были партнёрскими, однако ситуация резко ухудшилась после привлечения OpenAI бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва для разработки собственных устройств.