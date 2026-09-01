Xiaomi Xring O3 играет мышцами в Geekbench: новый чип бросает вызов топовым процессорам

Новый флагманский чип Xiaomi Xring O3 показал высокие результаты в Geekbench. Планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max с этим процессором набрал до 14 319 баллов в многоядерном тесте, а еще один результат составил 14 153 балла. В однопоточном режиме зафиксированы показатели от 3474 до 3710 баллов.

Xring O3 получил 10-ядерную конфигурацию: четыре ядра работают на частоте 3,15 ГГц, еще четыре — 3,69 ГГц, а два производительных достигают 4,36 ГГц. За графику отвечает 16-ядерный Mali-G2-Ultra-NX.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Чип производится по 3-нм техпроцессу и станет основой Xiaomi 18 Fold и Pad 9 Pro Max. При этом он первым среди мобильных процессоров получил поддержку памяти LPDDR6. Xiaomi заявляет прирост производительности CPU до 60%, GPU — до 85%, а энергоэффективность графики выросла на 64%.

Особенно амбициозно звучит заявленный результат AnTuTu — 5,22 млн баллов.