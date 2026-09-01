iQOO 16 выглядит так, будто прилетел из космоса: инсайдер раскрыл необычный дизайн флагмана

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, iQOO 16 получит дизайн, который заметно выделит смартфон среди других флагманов.

Главным элементом станет полностью новый блок Deco квадратной формы с сильно закруглёнными углами. Камер будет три.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Конструкция выглядит технологичной, а общий облик смартфона, по его словам, «напоминает НЛО и придает ему потусторонний вид». Задняя панель iQOO 16 также будет выполнена по новой запатентованной технологии.

Общий дизайн воплощает футуристическую, научно-фантастическую эстетику, что делает его визуально впечатляющим среди новых флагманских моделей

Digital Chat Station