С 2028 года в России появятся модернизированные «Кукурузники» Ан-2 — с отечественным двигателем ВК-800

Поставки их начнутся даже раньше — в 2027 году

Минпромторг рассчитывает с 2028 года начать поставки полностью модернизированных самолетов Ан-2, оснащенных новым российским двигателем ВК-800. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ТАСС.

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Поставки обновленных Ан-2 планируется начать раньше — уже в 2027 году, однако первоначально самолеты будут оснащаться двигателями прежнего типа. С 2028 года на них предполагается устанавливать отечественные ВК-800.

«Я говорил с Минпромторгом. Они говорят о том, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800. Вы знаете, не могу сказать, что мне кажется этот выход идеальным, потому что немножко обидно, что мы 60-80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся», — сказал вице-премьер.

Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет, первый полет которого состоялся в 1947 году. Машины этого семейства широко применялись на местных авиалиниях, а также для грузовых, сельскохозяйственных и других специальных задач.